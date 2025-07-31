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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге крановщик устроил стрельбу на строительном объекте

В Петербурге крановщик устроил стрельбу на строительном объекте

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полицейские разбираются в инциденте со стрельбой на строительном объекте в 3-м Верхнем переулке

30 июля, в 10:47, правоохранительные органы Выборгского района получили уведомление о нарушении общественного порядка. Согласно поступившей информации, возле здания номер 5 по 3-му Верхнему переулку, где ведутся строительные работы, замечен гражданин, производящий выстрелы из оружия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в цехе завода 52-летнего мужчину, работающего крановщиком. Установлено, что в результате возникшего конфликта с другим сотрудником, он произвел несколько выстрелов в его направлении, используя пневматический пистолет.

Гражданин, подозреваемый в совершении правонарушения, был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Пневматическое оружие, использованное при совершении противоправных действий, изъято сотрудниками полиции.

Все по теме: Выборгский район, стрельба, пневматика
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