В Петербурге задержали стрелявшего на улице Тамбасова

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции Красносельского района выяснили, что 27 июля около 22 часов 35 минут возле дома номер 9 по улице Тамбасова неустановленное лицо произвело выстрел в воздух из пистолета, после чего покинуло место происшествия.

В ходе оперативных действий была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Санкт-Петербурга, который был задержан 29 июля в 08:20 сотрудниками уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции.

При личном досмотре в рюкзаке задержанного был обнаружен сигнальный пистолет модели «Пионер».

Подозреваемый доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

Изъятое оружие направлено на проведение экспертизы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.