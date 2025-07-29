В Невском районе поймали двоих подозреваемых в грабежах

27 мая 2025 года около 15 часов 20 минут в правоохранительные органы поступило сообщение о краже, совершенной 18 мая 2025 года около 18 часов 10 минут. Согласно заявлению, из торговой точки, расположенной по адресу: проспект Большевиков, дом 9, два неустановленных лица похитили продукцию на общую сумму 4 826 рублей.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

По аналогичному факту, 27 мая 2025 года в 15 часов 42 минуты, зарегистрировано обращение в полицию о совершении противоправных действий 18 мая 2025 года около 15 часов 37 минут. Из магазина, находящегося по адресу: Клочков переулок, дом 10, двумя злоумышленниками было похищено имущество на сумму 7 094 рубля.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

28 июля 2025 года в 14 часов 50 минут возле дома номер 6 по Искровскому проспекту сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны двое граждан, 25 и 24 лет.

Оба задержанных помещены под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.