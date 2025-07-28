В Петербурге двое злоумышленников украли сейф с миллионом рублей из квартиры на Кондратьевском

26 июля 2025 года, около 10 часов 10 минут, в отделение полиции Калининского района Петербурга поступило сообщение от тридцатилетнего гражданина, проживающего в доме номер 64 по Кондратьевскому проспекту. Заявитель сообщил о незаконном проникновении в его жилище неизвестными лицами и хищении сейфа, содержащего 1 000 000 рублей, а также кошелька с суммой в 60 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере).

Вчера, 27 июля 2025 года, около 02 часов 30 минут, в районе железнодорожной станции «Бологое», расположенной в Тверской области, оперативной группой уголовного розыска в ходе командировки были задержаны двое подозреваемых в совершении указанного преступления. Первый задержанный – двадцатитрехлетний гражданин без постоянного места жительства и рода занятий, а второй – его двадцатисемилетний сообщник, зарегистрированный в Санкт-Петербурге.

Оба задержанных помещены под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.