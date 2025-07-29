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Питерец.ру » Происшествия » Депутат ЗакСа Ленобласти задержан за пропаганду символики экстремистской организации

Депутат ЗакСа Ленобласти задержан за пропаганду символики экстремистской организации

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Депутата ЗакСа Ленобласти задержали на Московском вокзале Петербурга за пропаганду символики экстремистской организации

На Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники правопорядка осуществили задержание депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского непосредственно после его прибытия поездом.

Основанием для задержания послужили публикации, размещенные депутатом в его аккаунтах в социальных сетях, которые содержали материалы, выражающие поддержку организации, признанной экстремистской.

В настоящее время в отношении задержанного рассматривается возможность применения административного наказания в виде ареста сроком до пятнадцати суток.

Следует отметить, что в течение 2023 года Иван Апостолевский уже подвергался задержанию в связи с организацией публичного мероприятия, не получившего предварительного согласования с властями. Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ранее принимала меры по блокировке публикаций депутата, мотивируя это наличием в них признаков экстремистской деятельности.

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