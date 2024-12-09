В Правительстве предложили замораживать похищенные средства

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрит пакет законопроектов, устанавливающий возможность блокировки подозрительных счетов правоохранительными органами власти на срок в 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.
Действие новой меры может начаться уже 1 сентября 2025 года. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, законы «О связи» и «О банках и банковской деятельности». Они подготовлены МВД, Минцифры и Минфином соответственно.
Отмечается, что речь идет о блокировке счетов и финопераций, которые могли быть использованы для совершения преступлений.
Приостанавливать подозрительные операции смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, «не терпящих отлагательства». В течение периода блокировки правоохранительные органы будут обязаны «направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество».
Предлагаемое решение позволит своевременно заблокировать на счетах мошенников похищенные у граждан денежные средства, подчеркнули в Правительстве России.
С соответствующей инициативой МВД России выступило весной этого года, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам Немкина, высокие темпы прироста ИТ-преступлений связаны в том числе с низкой раскрываемостью.
Немкин пояснил, что предлагаемые изменения направлены на повышение результативности предварительного расследования, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от ИТ-преступлений.