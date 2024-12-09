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Питерец.ру » Общество » В Правительстве предложили замораживать похищенные средства

В Правительстве предложили замораживать похищенные средства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Кабинет министров подготовил поправки, предполагающие установление досудебной заморозки похищенных средств. 

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрит пакет законопроектов, устанавливающий возможность блокировки подозрительных счетов правоохранительными органами власти на срок в 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Действие новой меры может начаться уже 1 сентября 2025 года. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, законы «О связи» и «О банках и банковской деятельности». Они подготовлены МВД, Минцифры и Минфином соответственно.

Отмечается, что речь идет о блокировке счетов и финопераций, которые могли быть использованы для совершения преступлений.

Приостанавливать подозрительные операции смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, «не терпящих отлагательства». В течение периода блокировки правоохранительные органы будут обязаны «направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество».

«Инициативой не предлагается безосновательно блокировать все счета гражданина: следователь или дознаватель сможет принимать решение о приостановлении операций в пределах суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления», – сказано в материалах, прилагаемых к поправкам. 

Предлагаемое решение позволит своевременно заблокировать на счетах мошенников похищенные у граждан денежные средства, подчеркнули в Правительстве России.

С соответствующей инициативой МВД России выступило весной этого года, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Помимо блокировки операций, финансовые организации, а также операторов связи могут обязать предоставлять данные о переводах денежных средств и электронных денег в рамках проведения предварительного расследования. Речь идет не только об операциях, потенциально связанных с дистанционным хищением средств, но и о противоправных действиях в целом, например, в части финансирования экстремистской деятельности», – рассказал депутат.

По словам Немкина, высокие темпы прироста ИТ-преступлений связаны в том числе с низкой раскрываемостью.

«Сейчас раскрываемость киберпреступлений оценивается на уровне 25%. Многие ИТ-преступники практически неуловимы, поскольку работают очень оперативно. Особенно в части вывода похищенных средств. При этом во многом раскрываемость ИТ-преступлений, как и нивелирование последствий от деятельности злоумышленников, зависит от оперативной работы органов власти в рамках предварительного расследования – в течение первых дней с момента совершения противоправного действия», – отметил депутат.

Немкин пояснил, что предлагаемые изменения направлены на повышение результативности предварительного расследования, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от ИТ-преступлений.

«Но важно, чтобы операции, которые могут быть признаны подозрительными, были четко регламентированы и основывались на детальной антифрод-проверке», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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