В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма

Накануне днем, 7 декабря 2023 года около 15 часов 45 минут сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по петербургу и Ленобласти, при поддержке бойцов Росгвардии, произведено задержание 59-летнего жителя Выборгского района Петербурга.

Выяснилось, что в октябре прошлого года задержанный разместил несколько комментариев и публикаций в одной из социальных сетей, содержащих оправдание и пропаганду терроризма. Важно отметить, что эти материалы были доступны для просмотра широкой аудитории.

В связи с обнаружением такого контента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также публичного оправдания или пропаганды терроризма.

В ходе обыска в месте жительства подозреваемого были изъяты два его мобильных телефона и системный блок компьютера, содержащие информацию, имеющую доказательственную ценность.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводится расследование для установления его причастности к другим аналогичным преступлениям.