ента новостей

15:00
11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра
14:36
Выставка «Рожденные пешками»
14:26
ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске
14:17
На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение
14:09
В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма
13:18
В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера
13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте
12:36
В центре Петербурга, в одной из коммунальных квартир застолье закончилось поножовщиной
12:31
Концерт духовой музыки «Зимний калейдоскоп»
12:25
В Калининском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 5,4 млн рублей
12:16
В Петербурге гражданка Таджикистана сожгла детям руки, заставив держать их над конфоркой
11:46
Сотрудник Комздрава получил удар ножом в глаз на проспекте Культуры
22:35
МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Красную Армию» со счётом 6:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» капитулировала перед ровесниками из «Спартака» – 1:5
22:09
СКА обыграл в Челябинске «Трактор» со счётом 3:1, Антон Бурдасов не забивает уже восемь матчей подряд
18:12
Лучших кинематографов назовут в Ленфильме
16:42
В Петербурге сотрудники УУР и УСБ пресекли противоправную деятельность группы граждан
11:24
Фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
11:12
На КАД загорелся автобус с пассажирами
11:05
В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона
10:59
В Кингисеппе задержали подозреваемых в квартирной краже
10:53
Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске
10:45
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры
10:34
В Петербурге задержан 15-летний подросток, подозреваемый в обмане пожилой женщины
10:23
В центре Петербурга задержали участников массовой драки на улице Восстания
10:16
8 декабря трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз
10:11
В Петербурге задержаны активные участники массовой драки у дома 2 по Бобыльской улице
01:19
«СКА-Нева» проиграла «Барсу» со счётом 2:3, автором победной шайбы у казанцев стал Дмитрий Архипов
00:31
Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма

В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма

0
103
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма

Накануне днем, 7 декабря 2023 года около 15 часов 45 минут сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по петербургу и Ленобласти, при поддержке бойцов Росгвардии, произведено задержание 59-летнего жителя Выборгского района Петербурга.

Выяснилось, что в октябре прошлого года задержанный разместил несколько комментариев и публикаций в одной из социальных сетей, содержащих оправдание и пропаганду терроризма. Важно отметить, что эти материалы были доступны для просмотра широкой аудитории.

В связи с обнаружением такого контента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также публичного оправдания или пропаганды терроризма.

В ходе обыска в месте жительства подозреваемого были изъяты два его мобильных телефона и системный блок компьютера, содержащие информацию, имеющую доказательственную ценность.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводится расследование для установления его причастности к другим аналогичным преступлениям.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-06-2023, 13:29
Жителя деревни Касимово задержали по подозрению в реабилитации нацизма
18-11-2022, 16:41
В Петербурге полицейские изъяли крупную партию оружия и боеприпасов
14-07-2023, 12:05
В Колпино задержан любитель пострелять в сквере
9-09-2022, 15:11
В Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма
13-10-2023, 12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма в сети «Интернет»
1-11-2023, 13:36
В Петербурге задержали подозреваемого в публичной демонстрации запрещенной символики

Происшествия на дорогах

0
217
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
222
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
347
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
322
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх