В поселке Металлострой задержали несовершеннолетнего налётчика на сетевой магазин

В полицию Колпинского района 3 июня 2025 года в 16:50 поступило заявление от 31-летнего сотрудника магазина, находящегося по адресу: поселок Металлострой, улица Садовая, дом 6. Заявитель сообщил о том, что накануне неустановленное лицо, находясь в торговом зале, предприняло попытку выноса товара на общую сумму 2199 рублей 92 копейки. В процессе задержания злоумышленник нанес телесные повреждения 32-летней сотруднице магазина, исполнявшей обязанности товароведа.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт с повреждением руки. После оказания необходимой помощи ее отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

25 июня 2025 года в 17:25 в поселке Металлострой, у дома номер 24 по улице Центральной, в результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан шестнадцатилетний подросток, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

Несовершеннолетний задержанный был передан в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела.