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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта

В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали обстрелявшего из пневматики остановку общественного транспорт на Стародеревенской улице

В полицию Приморского района 23 июля 2025 года в 01:28 поступило уведомление о стрельбе из пневматического оружия возле дома номер 25 по Стародеревенской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали возле дома номер 3 по проспекту Авиаконструкторов 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, не имеющего официального места работы. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и подозревался в совершении противоправных действий.

Предварительно установлено, что подозреваемый, будучи в нетрезвом состоянии, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону остановки общественного транспорта, повредив витринное стекло остановочного пункта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Приморский район, стрельба, пневматика
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