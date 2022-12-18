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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением

В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением

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Опубликовал: Anton78
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Полицейского Невского района разыскивают злоумышленника, ударившего ножом продавца автомашины

Накануне к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении возле дома 26 по проспекту Большевиков, подозреваемые с раненым сели в автомобиль «Хундай» и с места происшествия скрылись.

Сотрудниками ППС на проспекте Большевиков автомашина под управлением 38-летнего водителя, жителя Воронежской области, была задержана. В автомашине также находились 41-летний земляк водителя и раненный 45-летний мужчина-москвич.

Двое мужчин доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, раненый в тяжелом состоянии госпитализирован.

Установлено, что возле дома 26 по проспекту Большевиков, между потерпевшим и 37-летним мужчиной, жителем Воронежской области произошел конфликт, в связи с продажей автомобиля. Воронежец ударил ножом потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся.

Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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