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Питерец.ру » Происшествия » В Автово неадекватный пациент напал на бригаду скорой помощи

В Автово неадекватный пациент напал на бригаду скорой помощи

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Опубликовал: Антон78
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении пациента, напавшего на бригаду «скорой» на улице Зайцева

В правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга 18 июля поступила информация о неадекватном поведении пациента. Инцидент произошел в районе улицы Зайцева, в Автово. Нетрезвый молодой человек, находясь в машине скорой помощи, совершил нападение на медицинских работников.

В результате противоправных действий пострадали два фельдшера: женщина 38 лет и ее коллега 62 лет. Обеим потребовалась медицинская помощь в связи с полученными травмами головы и ушибами. После осмотра врачами, пострадавшие были направлены на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях.

Дебошир, 19-летний юноша, был задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Однако, в связи с его неадекватным состоянием, было принято решение о его госпитализации в медицинское учреждение.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех деталей инцидента.

Все по теме: Кировский район, телесные повреждения
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