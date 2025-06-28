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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино избили фельдшера скорой помощи

В Колпино избили фельдшера скорой помощи

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Колпинского района задержали подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи

27 июня в правоохранительные органы Колпинского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратился 31-летний медицинский работник с телесными повреждениями в виде ушибов и ссадин. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение, состояние пациента было оценено как удовлетворительное.

Согласно заявлению пострадавшего фельдшера, инцидент произошел 26 июня около 12:40, когда он находился по вызову в квартире, расположенной в доме номер 38 по улице Павловской в городе Колпино. Фельдшер утверждает, что на него напал и избил супруг пациентки, которой он оказывал медицинскую помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, 27 июня в 18:00 возле дома номер 1 по улице Жени Стасюк в городе Колпино был задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период следствия.

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