В парадной на Дыбенко подрались подростки

В полицию Невского района 30 мая, вскоре после полуночи, поступила информация о конфликте в подъезде дома номер 23, корпус 1 по улице Дыбенко.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 16-летнего юношу и двух лиц, 18 и 15 лет, предположительно причастных к инциденту.

Для выяснения обстоятельств произошедшего оба предполагаемых правонарушителя были препровождены в отделение полиции. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт, где у него были зафиксированы многочисленные ушибы.

После оказания необходимой помощи юноша был направлен на амбулаторное лечение. Его мать подала заявление в полицию.

Впоследствии, старший из нападавших также обратился в медицинское учреждение, где ему были диагностированы травмы, полученные в результате драки.

На основании материалов, предоставленных полицией, следственными органами было инициировано уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). 18-летний юноша был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.