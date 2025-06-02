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Питерец.ру » Происшествия » В парадной на Дыбенко подрались подростки

В парадной на Дыбенко подрались подростки

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Опубликовал: Антон78
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По факту подростковой драки в парадной на Дыбенко возбуждено уголовное дело

В полицию Невского района 30 мая, вскоре после полуночи, поступила информация о конфликте в подъезде дома номер 23, корпус 1 по улице Дыбенко.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 16-летнего юношу и двух лиц, 18 и 15 лет, предположительно причастных к инциденту.

Для выяснения обстоятельств произошедшего оба предполагаемых правонарушителя были препровождены в отделение полиции. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт, где у него были зафиксированы многочисленные ушибы.

После оказания необходимой помощи юноша был направлен на амбулаторное лечение. Его мать подала заявление в полицию.

Впоследствии, старший из нападавших также обратился в медицинское учреждение, где ему были диагностированы травмы, полученные в результате драки.

На основании материалов, предоставленных полицией, следственными органами было инициировано уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). 18-летний юноша был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, телесные повреждения, подростки
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