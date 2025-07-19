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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана подозреваемая в поножовщине на проспекте Энгельса

В Петербурге задержана подозреваемая в поножовщине на проспекте Энгельса

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района задержали подозреваемую в поножовщине на проспекте Энгельса

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 18 июля, около 00:55, поступила информация о нанесении ножевого ранения мужчине у дома номер 120 по проспекту Энгельса.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего, 44-летнего мужчину, зарегистрированного в городе Пушкин, в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сотрудниками правоохранительных органов была оперативно установлена личность злоумышленницы, причастной к данному преступлению.

Подозреваемая, 22-летняя жительница Выборгского района, была задержана через несколько часов после совершения преступления на улице Есенина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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