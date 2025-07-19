В Петербурге задержана подозреваемая в поножовщине на проспекте Энгельса

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 18 июля, около 00:55, поступила информация о нанесении ножевого ранения мужчине у дома номер 120 по проспекту Энгельса.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего, 44-летнего мужчину, зарегистрированного в городе Пушкин, в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сотрудниками правоохранительных органов была оперативно установлена личность злоумышленницы, причастной к данному преступлению.

Подозреваемая, 22-летняя жительница Выборгского района, была задержана через несколько часов после совершения преступления на улице Есенина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.