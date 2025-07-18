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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино группа подростков ограбила школьника

В Мурино группа подростков ограбила школьника

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств группового нападения на подростка в Мурино  

17 июля в правоохранительные органы обратился 55-летний гражданин, проживающий в Санкт-Петербурге, с официальным заявлением о неправомерных действиях, совершенных в отношении его несовершеннолетнего сына, 14-летнего ученика седьмого класса.

Согласно заявлению отца пострадавшего, 15 июля, в период времени между 17:00 и 20:00, вблизи дома номер 2, корпус 1, расположенного на бульваре Менделеева в городе Мурино, Всеволожского района Ленинградской области, группа несовершеннолетних лиц, знакомых потерпевшему, применив угрозы физической силы, совершила нападение на его сына, нанеся ему телесные повреждения различной степени тяжести, а также осуществила кражу личного имущества на общую сумму 13 500 рублей.

Кроме того, 17 июля, приблизительно в 15:00, в одном из предприятий общественного питания, находящемся на улице Руставели в Санкт-Петербурге, те же самые лица, вновь прибегнув к угрозам физической расправы, завладели сумкой подростка и принудили его осуществить перевод денежных средств в размере 6500 рублей с его банковской карты на неизвестный расчетный счет.

Общая сумма причиненного материального ущерба оценивается в 23 600 рублей.

В настоящее время по данному инциденту проводится тщательная проверка. Предпринимаются меры для установления всех обстоятельств произошедшего, а также идентификации лиц, причастных к совершению данных противоправных действий. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, грабеж
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