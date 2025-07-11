В Кудрово задержали таксиста, обокравшего двух пассажирок

Согласно информации, поступившей 25 февраля 2025 года, 4 февраля 2025 года в промежуток времени с 05:55 до 07:25, во время поездки на такси по маршруту от дома номер 7 по улице Рубинштейна до дома номер 3 по улице Строителей, расположенных в городе Кудрово, неизвестным лицом было совершено хищение мобильных телефонов моделей «iPhone 15 Pro Max» и «iPhone 8+», а также денежных средств, принадлежавших двум женщинам, родившимся в 1997 и 2002 годах соответственно.

В связи с данным инцидентом были возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

10 июля 2025 года в 13:50, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативной группой уголовного розыска, по подозрению в причастности к указанным преступлениям, по адресу: город Кудрово, Английская улица, дом 2, был задержан мужчина 1990 года рождения.

Похищенный мобильный телефон модели «iPhone 15 Pro Max» был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства.

Задержанный был помещен под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.