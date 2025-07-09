В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента

В конце весеннего периода, а именно в мае месяце, в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга обратился 18-летний учащийся одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Молодой человек заявил о пропаже личной золотой цепочки с нательным крестом, общая оценочная стоимость которой составила 50 000 рублей. Согласно показаниям студента, инцидент произошел после незапланированной встречи с неизвестным лицом. Незнакомец вступил с ним в диалог на Спасском переулке, начав беседу с обсуждения искусства вольной борьбы. Собеседник довольно быстро продемонстрировал свои навыки, применив несколько удушающих приемов к шее юноши. После этого борец поспешно покинул место происшествия. Потерпевший, находясь в состоянии замешательства после неожиданного силового контакта, обратился в полицию лишь спустя сутки.

На основании данного заявления было инициировано уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Однако, после тщательного анализа свидетельских показаний и изучения записей камер видеонаблюдения, следствие пришло к выводу о наличии более тяжкого состава преступления и переквалифицировало действия подозреваемого как «грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался тридцатиоднолетний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбойное нападение. Задержание подозреваемого произведено по месту его жительства, расположенному на проспекте Ветеранов.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений. На период проведения расследования к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.