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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента

В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали уличного борца, захват которого оставил его «спарринг-партнера» без цепочки

В конце весеннего периода, а именно в мае месяце, в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга обратился 18-летний учащийся одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Молодой человек заявил о пропаже личной золотой цепочки с нательным крестом, общая оценочная стоимость которой составила 50 000 рублей. Согласно показаниям студента, инцидент произошел после незапланированной встречи с неизвестным лицом. Незнакомец вступил с ним в диалог на Спасском переулке, начав беседу с обсуждения искусства вольной борьбы. Собеседник довольно быстро продемонстрировал свои навыки, применив несколько удушающих приемов к шее юноши. После этого борец поспешно покинул место происшествия. Потерпевший, находясь в состоянии замешательства после неожиданного силового контакта, обратился в полицию лишь спустя сутки.

На основании данного заявления было инициировано уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Однако, после тщательного анализа свидетельских показаний и изучения записей камер видеонаблюдения, следствие пришло к выводу о наличии более тяжкого состава преступления и переквалифицировало действия подозреваемого как «грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался тридцатиоднолетний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбойное нападение. Задержание подозреваемого произведено по месту его жительства, расположенному на проспекте Ветеранов.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений. На период проведения расследования к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все по теме: Адмиралтейский район, кража
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