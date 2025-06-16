В Петроградском районе ограбили студента

В полицию Петроградского района 15 июня обратился 21-летний студент второго курса, сообщив о совершенном на него нападении возле дома номер 22 по улице Подрезова. По словам потерпевшего, неизвестный злоумышленник похитил у него наушники, оцениваемые в 19 000 рублей.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали по горячим следам 20-летнего безработного мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предполагаемый преступник был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.