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Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово ликвидирована нарколаборатория по производству наркотических средств

В Сертолово ликвидирована нарколаборатория по производству наркотических средств

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетического психостимулятора альфа-РVР. 

В Сертолово пресечена деятельность нелегальной лаборатории по производству наркотических средств. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, обнаружено и ликвидировано подпольное производство, располагавшееся в арендованном частном доме. Изъяты многочисленные емкости с веществами в порошкообразной и кристаллической форме. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством, производным альфа-РVР, общим весом 6,8 кг. Помимо готовой продукции, конфискованы колбы с прекурсорами, канистры с химическими реактивами (объемом от 5 до 20 литров), специализированное оборудование для производства наркотиков и материалы для упаковки. Задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации и ведении наркобизнеса: непосредственно изготовитель наркотиков и его 38-летний соучастник.

Следствием установлено, что данная преступная группа занималась производством и распространением наркотиков около года. Реализация наркотических средств осуществлялась посредством тайников-закладок. Задокументированы факты продажи крупных партий синтетических наркотиков. Обнаружено шесть мест хранения наркотиков, в которых находилось около 34 кг альфа-РVР.

В результате проведенной операции из незаконного оборота изъято в общей сложности около 45 кг наркотических веществ.

Следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств преступной деятельности и установление возможных соучастников.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
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