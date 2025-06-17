На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика

Сегодня утром, около 08 часов 15 минут возле дома номер 29 по проспекту Пархоменко произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортного средства марки «Ниссан» совершил столкновение с несовершеннолетним, управлявшим самокатом. Инцидент произошел в момент пересечения самокатчиком проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате данного происшествия шестнадцатилетний подросток, находившийся на самокате, получил телесные повреждения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи приняла решение о госпитализации пострадавшего в медицинское учреждение. Состояние здоровья самокатчика оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин, приведших к указанной аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.