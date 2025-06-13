На берегу Суздальского озера задержали четверых стрелков по банкам

Днем 12 июня в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступила информация о неправомерных действиях на берегу Суздальского озера, в районе Эриванской улицы. Очевидцы сообщили о группе мужчин, осуществляющих стрельбу по мишеням, в качестве которых выступали банки.

Сотрудниками полиции на месте инцидента были задержаны и доставлены в отделение четверо граждан, возрастом 42 и 44 лет, для проведения дальнейшего разбирательства. Установлено, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, производили выстрелы по банкам из пневматической винтовки, находясь непосредственно на берегу водоема.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства и стрельбы в неположенном месте, что влечет за собой административную ответственность. Пневматическое оружие, принадлежащее одному из участников инцидента, было конфисковано сотрудниками полиции.