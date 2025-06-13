ента новостей

13:59
На берегу Суздальского озера задержали четверых стрелков по банкам
13:55
В Петербурге ищут стрелка по окнам на улице Шостаковича
10:01
Собачий приют готовится к переезду
09:42
Клещи продолжают активно кусать
02:15
Финал НБА – 2025: «Индиана» повела в серии с «Оклахомой» со счётом 2–1 после победы в третьем матче
17:51
«Росконгресс Интернэйшэнл» на ПМЭФ
17:32
Китайский автопром прибегает к помощи Петербурга
14:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой
10:58
На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист
10:50
Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России
10:02
ПМЭФ и цены в отелях: выявлена проблема
09:52
Начнут штрафовать за склонение к абортам
17:49
Самокатчики в Петербурге: какова статистика нарушений
17:40
Безопасность на воде: доступны семь водоемов Петербурга и Ленобласти
14:13
День России в Историческом парке "Россия - Моя история"
13:09
В Петербурге задержали подозреваемых в распространении порнографии
12:22
В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников
12:15
В Сертолово задержали подростка, избившего прохожего из-за девушки
12:11
В Петербурге раскрыто преступление против двух 11-летних девочек, совершенное в 1998 году
12:03
В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи
11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:57
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ искали водителей-должников
08:59
В Северной столице все хорошо с миграцией
08:54
Петербург в числе лидеров по продолжительности жизни
01:48
Игорь Захаркин вернулся в тренерский штаб СКА, а состав петербургской команды могут пополнить Николай Голдобин и Андрей Локтионов
15:53
Борьба с несанкционированными свалками в СПб продолжается
15:45
Госдума приняла проект о развитии отечественных цифровых сервисов
15:36
Что читают в СПБ?
15:24
Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесут в перечень ЗНОП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На берегу Суздальского озера задержали четверых стрелков по банкам

На берегу Суздальского озера задержали четверых стрелков по банкам

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали четверых стрелков по банкам, упражнявшихся в меткости на берегу Суздальского озера

Днем 12 июня в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступила информация о неправомерных действиях на берегу Суздальского озера, в районе Эриванской улицы. Очевидцы сообщили о группе мужчин, осуществляющих стрельбу по мишеням, в качестве которых выступали банки.

Сотрудниками полиции на месте инцидента были задержаны и доставлены в отделение четверо граждан, возрастом 42 и 44 лет, для проведения дальнейшего разбирательства. Установлено, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, производили выстрелы по банкам из пневматической винтовки, находясь непосредственно на берегу водоема.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства и стрельбы в неположенном месте, что влечет за собой административную ответственность. Пневматическое оружие, принадлежащее одному из участников инцидента, было конфисковано сотрудниками полиции.

Все по теме: Выборгский район, стрельба, пневматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-07-2022, 17:19
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего из ружья на берегу Ладожского озера
4-06-2025, 14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
30-05-2023, 10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
4-06-2023, 11:09
В Петербурге задержали стрелков, которые развлекались стрельбой по бутылкам из пневматитки возле школы
29-05-2025, 12:42
Полицейские задержали участников драки у метро "Технологический институт"
15-05-2025, 13:21
На шоссе Революции конфликт троих мужчин закончился стрельбой

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
Вчера, 10:58
На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист
11-06-2025, 11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
9-06-2025, 17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
Наверх