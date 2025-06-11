В Сертолово задержали подростка, избившего прохожего из-за девушки

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 9 июня обратился 36-летний местный житель с заявлением о том, что 8 июня, примерно в 20:00, возле дома номер 1 по улице Индустриальной в городе Сертолово, он подвергся нападению неизвестных лиц и был избит.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что полученные пострадавшим телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред, причинённый здоровью. На основании данного факта возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

10 июня, около 11:00, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 14-летнего ученика 9 класса, проживающего неподалёку от места происшествия. Он подозревается в совершении указанного преступления.

Согласно показаниям задержанного, причиной конфликта послужило его недовольство тем, как потерпевший общался с его девушкой.