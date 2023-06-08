В Московсом районе задержали подозреваемого в грабеже

3 июня 2023 года поздним вечером около 21 часа 50 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 33-летний местный житель с заявлением о том, что 2 июня 2023 года в период с 15:30 до 16:00 возле продовольственного магазина, расположенного в доме 25 по проспекту Космонавтов, на него напал неизвестный мужчина и похитил его ветровку, кошелек с наличными денежными средствами и банковскими картами, после чего скрылся с места происшествия.

Материальный ущерб - 24 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

5 июня 2023 года около 15 часов 45 минут возле дома 29 по проспекту Космонавтов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 24-летнего неработающего ранее судимого жителя этого же дома.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.