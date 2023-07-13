В Гатчине покупатель в магазине устроил стрельбу из сигнального пистолета

Накануне ранним утром около 04 часов 40 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 38-летнего жителя города Гатчина о том, что в помещении торгового зала магазина, расположенного в доме 54 по улице Карла Маркса в Гатчине, его избили неизвестные.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что у посетителя произошел конфликт с 42 и 29-летним грузчиками магазина.

Работники магазина заподозрили покупателя в краже, между ними завязался конфликт, в ходе которого покупатель произвел три выстрела из сигнального пистолета «Байкал».

Участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Пистолет в форм - факторе ПМ - изъят.

Установлено, что и покупатель, и 42-летний грузчик ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).