Накануне вечером, 26 июня 2024 года около 19 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро «Лесная» неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне.
В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию стрелков.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Петербурге около метро «Лесная» неизвестные выстрелили в автобус
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента с автобусом в Выборгском районе Петербурга
Накануне вечером, 26 июня 2024 года около 19 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро «Лесная» неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне.
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