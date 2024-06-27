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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге около метро «Лесная» неизвестные выстрелили в автобус

В Петербурге около метро «Лесная» неизвестные выстрелили в автобус

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента с автобусом в Выборгском районе Петербурга

Накануне вечером, 26 июня 2024 года около 19 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро «Лесная» неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне.
В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию стрелков.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба пневматика
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