В Петербурге около метро «Лесная» неизвестные выстрелили в автобус

Накануне вечером, 26 июня 2024 года около 19 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро «Лесная» неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне.

В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию стрелков.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.