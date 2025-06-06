На улице Антонова-Овсеенко задержали двоих налетчиков на сетевой магазин

В полицию Невского района 2 июня 2025 года около 21 часа поступило экстренное сообщение об ограблении, произошедшем в торговой точке, находящейся по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 20.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции произвели задержание двух граждан, юношей 17 и 19 лет, предпринявших попытку выноса неоплаченных товаров из помещения магазина.

Согласно предварительной оценке, общая стоимость нанесенного материального ущерба оценена в 6 278 рублей 39 копеек.

Принятыми мерами похищенные товарно-материальные ценности были изъяты и возвращены законному владельцу.

По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В отношении обоих задержанных лиц применена мера пресечения в виде задержания на основании положений ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.