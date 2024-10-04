В Невском районе задержали пьяного дебошира, напавшего на бригаду медиков

Накануне ночью, 3 октября в полночь к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 9 корпус 2 по улице Антонова-Овсеенко агрессивный мужчина нападает на бригаду медиков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы полиции задержали находившегося в алкогольном опьянении 50-летнего местного жителя.

Установлено, что бригада скорой помощи приехала на вызов по сообщению о лежащем возле дома 9 по улице Антонова-Овсеенко мужчине. Мужчину медики посадили в автомобиль "Скорой", однако тот, немного придя в себя, достал складной нож и стал угрожать им фельдшеру, после чего та поспешила покинуть салон автомашины и вызвала полицию.

Дебошира доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

Нож изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.