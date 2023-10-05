В Кировском районе задержали уличного грабителя

2 октября к полицейским Кировского района Петербурга обратился 24-летний прохожий с заявлением о том, что в период с 08:00 до 09:00 возле дома 26 по проспекту Народного Ополчения двое неизвестных, применив физическую силу, открыто похитили у него мобильный телефон «Ксиоми», ноутбук «Леново», и скрылись.

Сумма ущерба составила 66 500 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера около 04 часов 30 минут возле дома 42 по улице Чекистов сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний неработающий житель поселка Шушары.

Похищенное частично изъято.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание второго участника преступления.