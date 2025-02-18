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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пьяного водителя останавливали со стрельбой

В Колпино пьяного водителя останавливали со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
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В Колпино сотрудники ГАИ применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя

Сотрудники ГАИ Колпинского района Петербурга около дома 8 по Соборной улице города Колпино обратили внимание на автомобиль "Сузуки Гранд Витара", водитель которого передвигался на высокой скорости и совершал опасные манёвры, угрожая не только своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения.

Полицейскими была предпринята попытка остановки автомашины, однако водитель проигнорировал их законное требование и попытался скрыться. 

С включенными проблесковыми маячками на служебном автомобиле, сотрудниками ДПС было организовано преследование.

Для остановки нарушителя на одной из улиц ему заблокировали проезд двумя патрульными машинами, однако лихач умудрился объехать сотрудников ГАИ и продолжил движение. Было принято решение о применении табельного оружия. 

После предупредительного выстрела полицейские произвели несколько прицельных по колёсам кроссовера. 

В результате, возле дома 13 по Октябрьской улице автомобиль удалось остановить.

За рулём находился 49-летний местный житель, по внешним признакам - в состоянии алкогольного опьянения.

Проведённое освидетельствование показало: алкотестер показал 0,436 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции для разбирательства. 

В его отношении полицейские составили административные протоколы по ст. 12.25 и 12.8 КоАП РФ за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства и езду в состоянии опьянения.

Автомашину поместили на спецстоянку. 

В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Источник: ГУ МВД
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