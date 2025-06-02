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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ведро с цементом упало на голову рабочего. Мужчина умер в больнице

В Ленобласти ведро с цементом упало на голову рабочего. Мужчина умер в больнице

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
Полицейские Всеволожского района Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройке 

1 июня 2025 года, около 12 часов 05 минут, в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило экстренное сообщение от сотрудника службы безопасности о несчастном случае на строительной площадке, расположенной в деревне Новосаратовка. Охранник заявил, что на одного из рабочих упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили предварительные обстоятельства инцидента. Согласно полученным данным, неустановленное лицо, находясь на пятом этаже строящегося многоквартирного дома, сбросило ведро с цементным раствором на голову 34-летнего рабочего, являющегося гражданином одного из государств Центральной Азии, после чего скрылось с места преступления.

Пострадавший был немедленно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника, причастного к гибели рабочего. Принимаются все необходимые меры для скорейшего раскрытия данного преступления.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, несчастный случай
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