В Петербурге житель Пскова крушил остановки

Накануне днем, 29 мая около 14 часов 55 минут в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о вандализме: неизвестный повредил стеклянные конструкции автобусной остановки, расположенной возле дома номер 84 по Полюстровскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали гражданина 1996 года рождения, зарегистрированного в Псковской области. Установлено, что задержанный разбил стекла на двух остановочных пунктах общественного транспорта.

Задержанный, имеющий в прошлом судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время устанавливается сумма материального ущерба, причиненного действиями задержанного. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.