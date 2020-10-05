В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении

Накануне вечером около 19:50 на автодороге «Будогощь – Половинник», автомобиль Hyundai Elantra под управлением 63-летнего жителя Киришского района Ленинградской области по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в Mitsubishi Outlander, в котором находились 48-летние супруги из Санкт-Петербурга – доцент Академии имени адмирала С.О.Макарова и доцент Горного университета.

В результате ДТП пенсионер погиб. Мужчина из Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Киришскую районную больницу.