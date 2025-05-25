В Выборге неизвестный нанес ножевые ранения подростку

Накануне поздним вечером, 24 мая 2025 года около 22 часов 20 минут в дежурную часть полиции Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации из района дома №8 по улице Августовской города Выборг 17-летнего молодого человека с незначительным ножевым ранением грудной клетки. После оказания необходимой медицинской помощи, его состояние было признано удовлетворительным, и он был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение.

Впоследствии в полицию обратилась 50-летняя мать пострадавшего, сообщив, что в тот же день, 24 мая, возле дома №8 по улице Августовской в Выборге между ее сыном и неустановленным мужчиной произошла словесная перепалка, которая переросла в физическую конфронтацию. В ходе драки неизвестный злоумышленник нанес три ножевых ранения в левую боковую область тела юноши, после чего скрылся с места преступления.

Предварительное расследование, проведенное сотрудниками полиции, установило, что у пострадавшего, находившегося в компании своих друзей, возникла ссора с прохожим, которая квалифицируется как «конфликт поколений». В ходе данного конфликта прохожий использовал нож в качестве аргумента.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Правоохранительными органами предпринимаются активные меры по установлению личности и задержанию лица, совершившего данное преступление.