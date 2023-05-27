В Выборге 21-летний мужчина отобрал телефон у ребенка на детской площадке

В минувший четверг вечером около 18 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 37-летняя жительница города Выборг, которая сообщила о том, что около 15 часов 50 минут на детской площадке возле дома 15 по улице Суворова в Выборге неизвестный ударил ногой ее 11-летнего сына и отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем около 14 часов 30 минут возле дома 2 по Физкультурной улице в городе Выборг сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 21-летний местный житель.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.