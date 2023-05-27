В минувший четверг вечером около 18 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 37-летняя жительница города Выборг, которая сообщила о том, что около 15 часов 50 минут на детской площадке возле дома 15 по улице Суворова в Выборге неизвестный ударил ногой ее 11-летнего сына и отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера днем около 14 часов 30 минут возле дома 2 по Физкультурной улице в городе Выборг сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 21-летний местный житель.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
В Выборге 21-летний мужчина отобрал телефон у ребенка на детской площадке
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Опубликовал: Anton78
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Полицией Выборгского района Ленинградской области задержан специализирующийся на детях грабитель-рецидивист
В минувший четверг вечером около 18 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 37-летняя жительница города Выборг, которая сообщила о том, что около 15 часов 50 минут на детской площадке возле дома 15 по улице Суворова в Выборге неизвестный ударил ногой ее 11-летнего сына и отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.
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