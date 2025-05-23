В Петербурге полицейские на станции метро задержали подозреваемого в наркоторговле

21 мая 2025 года сотрудники Управления полиции на метрополитене задержали на станции «Гражданский проспект» 29-летнего гражданина, проживающего в Ленинградской области, не имеющего официального места работы.

При появлении сотрудников правоохранительных органов указанный гражданин избавился от ёмкости с неустановленным содержимым. Данная ёмкость была обнаружена и конфискована.

Проведённая экспертиза установила, что в изъятой ёмкости находилось семь свёртков с наркотическим веществом «мефедрон», общая масса которого составила три грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 30, части 3, 228.1, части 4, пункту «г» Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.