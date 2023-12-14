В Петербурге задержали семиклассника ограбившего 16-летнего подростка у метро "Гражданский проспект"

Вечермо 12 декабря 2023 года около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от 39-летней женщины о том, что неизвестные избили ее сына.

Полицейские провели проверку и выяснили, что около 18 часов 00 минут возле станции метро "Гражданский проспект" двое неизвестных подошли к 16-летнему подростку, распылили в его лицо газ из баллончика, нанесли ему удар в лицо, а затем похитили его электронную сигарету и скрылись. После получения медицинской помощи пострадавший был отпущен домой в состоянии, удовлетворительном для его здоровья.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это деяние как разбой.

Вчера вечером, 13 декабря 2023 года около 19 часов 35 минут оперативной группой уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ученик 7 класса.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению и задержанию остальных соучастников преступления.