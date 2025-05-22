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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские разогнали сходку стритрейсеров

В Петербурге полицейские разогнали сходку стритрейсеров

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полиция Петербурга разогнала сходку стритрейсеров на улице Потапова

В Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ пресекли несанкционированное собрание любителей дрифта. Инцидент произошел в Красногвардейском районе, где на улице Потапова была организована нелегальная площадка для дрифтинга.

Участники мероприятия демонстрировали зрителям серию опасных маневров, частично блокируя проезжую часть. Выступление было прервано прибытием сотрудников правоохранительных органов.

Пять наиболее активных участников несанкционированного мероприятия были задержаны и доставлены в ближайшие отделения полиции для привлечения к административной ответственности. В отношении задержанных были составлены протоколы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление автомобилем с техническими неисправностями, а также за отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Автомобили, использовавшиеся в несанкционированном мероприятии, были эвакуированы на специализированную стоянку для проведения технической экспертизы, в связи с подозрениями сотрудников полиции относительно возможной подделки идентификационных номеров транспортных средств.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, видео
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