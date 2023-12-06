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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские с погоней задерживали пьяного водителя

В Ленобласти полицейские с погоней задерживали пьяного водителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Ленобласти с погоней задержали пьяного водителя

Накануне поздним вечером, 5 декабря 2023 года около 23 часов 20 минут в городе Подпорожье Ленобласти произошел инцидент на мосту «Победа», где сотрудники ГИБДД решили проверить документы водителя автомобиля «Сааб 9-5». Однако водитель отказался остановиться и вместо этого ускорился, пытаясь уйти, представляя угрозу для других участников дорожного движения.

Полиция немедленно начала преследование. Около 23 часов 25 минут, по проспекту Ленина в Подпорожье, рядом с домом № 92, сотрудники полиции, в соответствии с законом «О Полиции», приняли решение применить служебное оружие для остановки нарушителя.

В результате, водитель был задержан. Оказалось, что это был 37-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания, злоумышленник был доставлен в полицейский участок. В отношении него были составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. В частности, ему были предъявлены обвинения по статье 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), части 1 статьи 12.25 (невыполнение требования остановки транспортного средства), статье 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В результате применения служебного оружия, никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, удалось предотвратить возможные опасности и задержать нарушителя.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район
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