ента новостей

10:36
Съемное жилье подешевело
10:02
Пойдут ли финны на обострение?
09:54
В выходные полицейские задержали более 283 пьяных водителей
09:45
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового удара с грузовиком
09:08
В Сертолово сгорела автомашина 85-летней женщины
09:08
Как уснуть, если проснулся?
09:03
Экстремальная жара иссушает часть Европы
23:31
В Ленобласти "Ласточка" сбила женщину
19:40
Вернисаж "Просто портрет"
19:36
Выставка работ Анны Егеревой «А вот и я!»
16:56
В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»
16:52
Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров
13:38
В Петербурге задержан мужчина, отобравший деньги у мигранта
13:30
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава «Бизон»+ «Александрит»+ «Юрмала»
13:26
В Ленобласти вертолет Росгвардии совершил жёсткую посадку
12:07
В Ленобласти пьяный мужчина стрелял в женщину
12:01
В Петербурге пятеро мужчин избили сотрудников магазина, забрали алкоголь
11:57
В Колпино задержали мужчину, совершившего мошенничество в отношении пенсионерки
11:28
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке моторной яхты
11:12
Какую ягоду любил Петр?
09:43
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения автомобильного транспорта
09:40
В Ленобласти неизвестный выстрелил девочке в голову
09:34
Налог с переводов на карту
09:19
В Ленобласти завершился чемпионат по военно-прикладному спорту Северо-Западного округа Росгвардии
09:18
Как заражаются столбняком
09:16
В Ленобласти ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой
07:46
Три человека погибли и двое получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Индиане
21:16
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» начали новый чемпионат РПЛ с ничьих
15:35
В Петербурге в ДТП пострадал ребенок
20:56
Над Петербургом экипажи морской авиации провели тренировку воздушной части Главного военно-морского парада
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В выходные полицейские задержали более 283 пьяных водителей

В выходные полицейские задержали более 283 пьяных водителей

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Благодаря тотальным рейдам в полтора раза сократился травматизм от «пьяных» аварий.

В минувшие выходные дни сотрудники дорожной полиции провели очередной профилактический рейд под кодовым названием «Нетрезвый водитель». Почти одна тысяча экипажей ДПС выехали на патрулирование основных дорожных магистралей Санкт-Петербурга и Ленобласти. В помощь им были даны полицейские патрульно-постовой службы и специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Стартовав вечером 15 июля, сотрудники ГИБДД подсчитали результаты операции утром в понедельник, 18 июля. Всего в ходе рейда выявлено 283 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности. 

Исключение составили 26 водителей, которые, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за «пьяную» езду. Их безусловно тоже отстранили от вождения и тоже привлекли к ответственности, но уже – уголовной. В отношении рецидивистов возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Статистика аварийности подтверждает эффективность антиалкогольных рейдов дорожной полиции, ведь еще в 1 квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в полтора раза.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-04-2022, 11:35
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»
12-04-2022, 15:19
В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей
12-10-2020, 14:56
В Петербурге и Ленобласти проводился масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей
20-07-2021, 09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
1-09-2021, 13:08
В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей
3-08-2021, 10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 09:45
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового удара с грузовиком
0
153
17-07-2022, 15:35
В Петербурге в ДТП пострадал ребенок
0
303
14-07-2022, 15:16
В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет
0
247
14-07-2022, 11:33
В центре Петербурга иномарка сбила подростка
Наверх