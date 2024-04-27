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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове «Лада Веста» сбила 8-летнего школьника

На Васильевском острове «Лада Веста» сбила 8-летнего школьника

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38
Опубликовал: Anton78
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Полицейские Василеостровского района Петербурга проводят проверку по факту наезда на 8-летнего школьника на 18-й линии

Накануне днем, 26 апреля 2024 года около 14 часов 05 минут возле дома 21 по 18-й линии Василеостровского района Петербурга 56-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по 18-й Линии от Большого в сторону Среднего проспекта, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 8-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ДТП пострадавший пешеход дети
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