В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате

Накануне вечером около 16 часов 50 минут возле дома 5 по улице Ярослава Гашека 67-летний водитель за рулем «Лада-Веста», двигаясь по разрешающему сигналу светофора от улицы Олеко Дундича в сторону Дунайского проспекта, совершил наезд на 16-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба, в состоянии средней тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу.

Установлено, что водитель в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.