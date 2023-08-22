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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате

В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик

Накануне вечером около 16 часов 50 минут возле дома 5 по улице Ярослава Гашека 67-летний водитель за рулем «Лада-Веста», двигаясь по разрешающему сигналу светофора от улицы Олеко Дундича в сторону Дунайского проспекта, совершил наезд на 16-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП подросток с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба, в состоянии средней тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу.
Установлено, что водитель в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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