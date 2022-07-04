В Петербурге «Лада Веста» сбила подростка на самокате

Накануне вечером около 19 часов 30 минут на перекрестке проспекта Культуры и проспекта Луначарского 36-летний мужчина, управляя автомашиной «Лада Веста», двигаясь по проспекту Культуры от Северного проспекта, при совершении правого поворота на проспект Луначарского в сторону улице Демьяна Бедного, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего на самокате на разрешающий сигнал светофора 12-летнего мальчика, который с закрытым переломом левой голени, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.