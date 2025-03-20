В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»

Накануне днем, 19 марта около 15 часов 05 минут в городе Тихвин Ленинградской области, у дома 7 по улице Карла Маркса, 34-летняя женщина, управляя автомашиной «Мазда СХ-7» на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением 65-летней женщины - водителя.

В результате дорожного происшествия пассажира «Лады», 8-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.