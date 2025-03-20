ента новостей

16:22
Выставка «Малые формы – большие чувства»
16:19
Выставка «Явь и призрачность в искусстве Виктора Вильнера»
16:11
В Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо
16:08
В Шушарах группа подростков грабила детей
16:00
В Кировске поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
14:16
На трассе М-10 «Россия» погиб водитель «Хендай-Элантра»
14:02
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве из-за музыкальной колонки
12:56
В Красном Селе женщина на иномарке сбила двоих пешеходов
10:18
Цены на вторичное жилье в Петербурге завышены
09:57
Индийские блогеры знакомятся с Петербургом
09:09
В СПб действует уникальная программа для молодых супругов
09:03
В СПб некоторые соискатели не могут найти работу из-за избытка квалификации
22:16
Петербургское хоккейное «Динамо» заняло второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, победив по буллитам «Молот» в заключительном туре
21:48
«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» в четырёх партиях и вышла в полуфинал женской волейбольной Суперлиги: Чернова набрала 22 очка, Гарелик – 21
17:00
Более 500 попыток мошенничества предотвращено в СЗФО: борьба с преступностью продолжается
16:43
Девять петербургских вузов получат специальное финансирование
14:24
Анна Митянина вновь избрана детским омбудсменом Петербурга
14:20
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
12:41
На Кантемировской улице иномарка сбила 11-летнего мальчика
11:15
В Петербурге задержали подозреваемую в «заказе» убийства соседки по «коммуналке»
09:02
В СПб почтят память святителя Тихона
08:47
Петербург вносит вклад в освоение космоса
02:00
Виталий Кравцов набрал 3 очка, а «Трактор» обыграл СКА со счётом 4:2
18:36
Депутат Госдумы раскрыл детали законопроекта о борьбе с мошенничеством
11:35
Мошенники распространяют трояны под видом новой версии Telegram
11:34
В Ленобласти начинается весенняя просушка дорог
11:10
В Петербурге профессора ВУЗа отдал мошенникам 5 млн рублей
10:53
На севере Петербурга избили бригаду скорой после приезда на вызов
10:22
В Петербурге поймали стрелка по окнам на проспекте Мечникова 
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»

В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне днем, 19 марта около 15 часов 05 минут в городе Тихвин Ленинградской области, у дома 7 по улице Карла Маркса, 34-летняя женщина, управляя автомашиной «Мазда СХ-7» на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением 65-летней женщины - водителя. 

В результате дорожного происшествия пассажира «Лады», 8-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-08-2024, 13:50
На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»
11-03-2024, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
26-10-2024, 11:15
В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»
24-05-2024, 14:34
В Луге в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир
16-04-2024, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
29-09-2024, 20:42
В Красном Селе женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
Сегодня, 14:16
На трассе М-10 «Россия» погиб водитель «Хендай-Элантра»
Сегодня, 12:56
В Красном Селе женщина на иномарке сбила двоих пешеходов
Вчера, 12:41
На Кантемировской улице иномарка сбила 11-летнего мальчика
Наверх