В Шушарах задержали подозреваемого в жестоком избиении собутыльника

В ночь на 7 апреля в отделение полиции Пушкинского района Петербурга поступил звонок из больницы. Медики сообщили о доставлении к ним мужчины 49 лет, проживающего в доме номер 246 по Московскому шоссе.

При осмотре у пациента были обнаружены многочисленные повреждения, его состояние оценивалось как тяжелое, и он был направлен в реанимационное отделение.

Через несколько часов, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска Пушкинского района, возле дома 246 на Московском шоссе был задержан 39-летний житель поселка Ленсоветовский. Его подозревают в нанесении телесных повреждений пострадавшему во время спонтанной ссоры, возникшей из-за совместного употребления алкоголя.

По данному факту возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был в изолятор на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.