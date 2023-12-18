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Питерец.ру » Происшествия » В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге

В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый в поножовщине в Выборге

Вчера утром, 17 декабря 2023 года около 07 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним около 02 часов 40 минут обратился 24-летний житель одного из северокавказских регионов, проживающий в доме 2 г на Совхозной улице города Выборг.
Мужчину с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
В этот же день вечером, 17 декабря 2023 года около 16 часов 00 минут в здании аэропорта «Пулково» опергруппой полиции Выборгского района Ленобласти совместно с коллегами из линейного отдела МВД России по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержали неработающего 30-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, на миграционном учете не состоящего.
Сотрудники полиции установили, что задержанный возле клуба, расположенного на улице Кривоносова в городе Выборг Ленинградской области в результате внезапно возникшего конфликта нанес своему оппоненту удар ножом.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ножевое ранение
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