В Ленобласти ограбили велосипедиста

В Выборгском районе Ленинградской области 10 мая в 20:51 в правоохранительные органы поступило сообщение об ограблении велосипеда, произошедшей примерно за час до этого. Инцидент произошел в поселке Калинина, в 30 метрах от дома номер 38 по Сайменскому шоссе.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший, находясь на велосипедной прогулке, остановился возле группы незнакомых людей и присоединился к их распитию алкогольных напитков. В процессе распития спиртного один из участников группы совершил нападение на потерпевшего, нанеся ему телесные повреждения и похитив мобильный телефон и велосипед. После совершения преступления вся компания скрылась с места происшествия.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, оценен в 48 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 11 мая в поселке Отрадное Выборгского района, был задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.