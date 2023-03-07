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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине

В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции в Выборге задержан подозреваемый в поножовщине

Вечером 25 февраля около 21:46 к полицейским  Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 10 по улице Кировские Дачи в городе Выборг, находится мужчина с ножевым ранением. 

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены двое мужчин - 1993 и 2002 годов рождения, оба -  с ножевыми ранениями, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

6 марта около 16:30 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий, ранее судимый житель города Выборг.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ножевое ранение
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