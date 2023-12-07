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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали участников массовой драки на улице Восстания

В центре Петербурга задержали участников массовой драки на улице Восстания

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции по «горячим» следам задержали участников драки в центре Петербурга

Вчера вечером в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о драке на улице Восстания. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и выяснили, что инцидент произошел возле дома 11 по улице Восстания.

В ходе проверки стало известно, что двое участников драки уже обратились в медицинское учреждение для получения помощи. Они были идентифицированы как 38-летний житель Ростовской области и 20-летний житель Санкт-Петербурга. После оказания медицинской помощи им было разрешено уйти.

Полицейским удалось также выяснить личности других участников конфликта. Из квартиры дома 11 по улице Восстания были доставлены в полицейский участок трое человек: двое 36-летних мужчин и 40-летняя женщина. Следователи начали допрос их всех, чтобы выяснить обстоятельства и причины драки.

Некоторое время спустя, полицейские получили информацию о еще четырех участниках драки, которые находились в доме 2 по улице Восстания. Эти мужчины были в возрасте от 30 до 35 лет. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок для дальнейшего разберательства.

В настоящее время полиция активно работает над установлением всех обстоятельств, связанных с этим инцидентом, а также выясняет причины конфликта.

Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении участников драки.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район массовая драка
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