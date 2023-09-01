В Янино иномарка сбила людей на остановке

По предварительной информации, сегодня вечером около 18 часов 40 минут около дома 10 по улице Голландской в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти по неустановленной причине 37-летняя дама за рулем 'Шевроле", выбрала скорость движения без учета дорожных условий и совершила наезд на стоящего на тротуаре 35-летнего пешехода, после чего совершила столкновение с автомобилем «Хенде Солярис», под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.

По предварительным данным, в результате ДТП пешеход, а также водитель «Шевроле» и ребенок 2021 года рождения, пассажир автомобиля «Хенде», в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.