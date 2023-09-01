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Питерец.ру » Происшествия » В Янино иномарка сбила людей на остановке

В Янино иномарка сбила людей на остановке

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

По предварительной информации, сегодня вечером около 18 часов 40 минут около дома 10 по улице Голландской в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти по неустановленной причине 37-летняя дама за рулем 'Шевроле", выбрала скорость движения без учета дорожных условий и совершила наезд на стоящего на тротуаре 35-летнего пешехода, после чего совершила столкновение с автомобилем «Хенде Солярис», под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.   
По предварительным данным, в результате ДТП пешеход, а также водитель «Шевроле» и ребенок 2021 года рождения, пассажир автомобиля «Хенде», в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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