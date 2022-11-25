В центре Петербурга задержали «карманного» вора

23 ноября 2022 года около 20 часов 30 минут возле дома 27 по Невскому проспекту неизвестный «карманник» совершил кражу мобильного телефона «Xiaomi Redmi Note 10 Pro», стоимостью 28 800 рублей из кармана куртки 23-летнего жителя Ленинградской области.

Вечером около 21 часа 30 минут возле дома 30 по Невскому проспекту, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам», сотрудниками уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий 34-летний уроженец среднеазиатского государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.